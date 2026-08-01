Khởi tố 12 đối tượng gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Chuẩn bị hung khí, sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát để truy đuổi, hành hung một nam thanh niên giữa đường, nhóm đối tượng tại Lào Cai đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

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Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại thôn Việt Thành 2, xã Trấn Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 27, rạng sáng 28-6, xuất phát từ việc tập hợp lực lượng để tìm đánh một nhóm thanh niên khác, 22 đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí và sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát, di chuyển thành đoàn trên nhiều tuyến đường.

Trong quá trình di chuyển trên tỉnh lộ 163, khi phát hiện anh Bùi Nam Khánh (SN 2007, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô chở một người khác, nhóm đối tượng đã tăng tốc truy đuổi. Đến khu vực cầu Việt Thành, xã Trấn Yên, các đối tượng chặn xe, dùng hung khí cùng tay chân tấn công anh Khánh rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo kết luận giám định, anh Bùi Nam Khánh bị tổn thương cơ thể 7%.

Quá trình điều tra xác định, hành vi phạm tội của các đối tượng được chuẩn bị từ trước với sự bàn bạc, phân công, tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí và phương tiện nhằm thực hiện việc truy đuổi, tấn công người khác tại nơi công cộng. Việc sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát để di chuyển thành đoàn không chỉ thể hiện tính chất côn đồ, manh động mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo các thanh, thiếu niên không tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bởi mọi hành vi coi thường pháp luật, sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm.