Ngăn chặn hành vi đổ trộm chất thải xây dựng tại xã Thanh Trì

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn, lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp đổ chất thải rắn xây dựng trái quy định tại xã Thanh Trì.

Qua trình tuần tra, kiểm soát lực lượng Công an đã phát hiện xe ô tô đổ trộm phế thải

Theo đó, khoảng 1h15 ngày 28-7, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Quang Lai, xã Thanh Trì thì phát hiện một xe ô tô tải đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xây dựng tại khu vực này. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và yêu cầu dừng ngay hành vi đổ chất thải trái quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm là xe ô tô tải mang biển kiểm soát 30B-164.08 do anh L.V.Đ (SN 2000, trú tại xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Tại hiện trường còn có một máy xúc nhãn hiệu Kobelco phục vụ việc san gạt chất thải xây dựng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện chấm dứt hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản, ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ việc và bàn giao hồ sơ, phương tiện cùng những người liên quan cho Công an xã Thanh Trì tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với đời sống dân sinh.

Chất thải xây dựng khi đổ bừa bãi có thể gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong công tác quản lý địa bàn.

Việc phát hiện, ngăn chặn vụ việc ngay trong đêm cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết liệt của lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thay vì chỉ tập trung xử lý các loại tội phạm truyền thống, các tổ công tác còn kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự công cộng, môi trường sống và diện mạo đô thị của Thủ đô.