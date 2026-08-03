Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet

ANTD.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô và số tiền giao dịch lớn.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2026, một đối tượng tên Quân (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đã chủ động móc nối với Nguyễn Thế Tuấn Anh (SN 1997, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo thỏa thuận, Quân giao cho Tuấn Anh đứng ra làm đại lý, trực tiếp nhận và tổ chức cá cược cho các con bạc thông qua mạng Internet.

Sau khi nhận lời làm đại lý cá độ, Nguyễn Thế Tuấn Anh tiếp tục lôi kéo Cao Thái Sơn (SN 2000, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) tham gia để mở rộng đường dây và hưởng lợi từ tiền chênh lệch. Theo phân công, Sơn trực tiếp liên hệ với Quân để nhận 2 tài khoản đại lý (Agent) hoạt động trên website cá độ, với tổng hạn mức 20.000 đô (quy đổi thanh toán với Quân là 20.000 đồng/đô).

Cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động khám xét

Tuấn Anh chỉ đạo Sơn đăng nhập hệ thống, chia tách và tạo nhiều tài khoản thành viên (Member) để cấp cho các con bạc trên địa bàn tham gia cá độ bóng đá.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng được cấp tài khoản gồm: Sơn "Bờm", Lê Tuấn Anh, Hoàng Chí Hòa, Nguyễn Thế Hiếu, đều trú tại phường Hạc Thành; Lê Thành Nhân, trú xã Hoằng Xuyên và Nguyễn Viết Chính trú xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, để thu lợi bất chính nhiều hơn, Tuấn Anh và Cao Thái Sơn đã tạo tài khoản Member cấp cho Sơn "Bờm" với hạn mức 1.000 đô nhưng đối tượng này đã tự nâng tỷ lệ quy đổi tiền thắng, thua lên 40.000 đồng/ đô nhằm hưởng khoản chênh lệch. Bằng tài khoản này, Sơn "Bờm" đã tham gia cá độ hàng chục trận đấu tại World Cup 2026 cùng nhiều giải bóng đá quốc tế khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.