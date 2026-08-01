Khởi tố Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1

ANTD.VN - Liên quan đường dây buôn lậu thủy sản quy mô lớn vừa bị Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Ba – Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của bị can trong vụ án

Ngày 31/7, liên quan đường dây buôn lậu thủy sản quy mô giá trị hàng hóa lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội: “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa và nhận hối lộ”,

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng bị khởi tố về 3 tội: “Buôn lậu”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”.

Riêng về tội danh nhận hối lộ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Ba cùng 5 cán bộ cấp dưới của Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.

Theo kết quả điều tra, Công ty Sỹ Hưng (trụ sở đặt tại Hà Nội) thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản gồm các loại cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai… sau đó đưa về lưu quản tại kho của công ty này tại phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội).

Để nhanh chóng hợp thức hóa số hàng nhập khẩu đưa đi tiêu thụ trong nước, Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần hối lộ một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y vùng I, nhằm giảm quy trình các khâu kiểm tra.

Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Thú y vùng 1 đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, số tiền mà Công ty Sỹ Hưng hối lộ nhóm cán bộ Chi cục thú y vùng 1 khoảng 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thư cùng 11 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và lực lượng chức năng khác mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm, hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan.