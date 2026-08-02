Xử phạt 200 triệu đồng với Công ty cung cấp sản phẩm sữa Lotte Kid A+

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đưa tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa.

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT bị xử phạt vì đưa tin gây nhầm lẫn về sản phẩm

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT, mã số doanh nghiệp: 108798867 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 200 triệu đồng, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Công ty này đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, thông tin “sử dụng 100% nguyên liệu hữu cơ” mô tả sản phẩm Lotte Kid A+ chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa.

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT cũng buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT tại địa chỉ https://lottekid.vn.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoan TT đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.