Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau vụ hỗn chiến tại "Quán Nhỏ"

ANTD.VN - Chỉ sau thời gian ngắn khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng làm rõ nhóm đối tượng liên quan vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ", số 122 phố Vĩnh Tuy.

Trước đó, tối 30/7, tại nhà hàng "Quán Nhỏ" ở số 122 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên đang ăn uống khiến một người bị thương. Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, lấy lời khai những người có liên quan và truy xét các đối tượng tham gia vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong buổi tổ chức sinh nhật của nhóm Trịnh Công Lực (SN 2002; thường trú xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) tại nhà hàng "Quán Nhỏ" vào tối 30/7. Trong lúc ăn uống, nhóm của Lực xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách ngồi bàn bên khi sang chúc rượu.

Các đối tượng trong vụ án

Từ những lời qua tiếng lại, hai bên nhanh chóng xảy ra xô xát. Thay vì kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp ôn hòa, một số đối tượng đã sử dụng hung khí để tấn công đối phương, khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình xô xát, Nguyễn Trường Giang (SN 1999) và Nguyễn Như Thanh Tùng (SN 2000), cùng thường trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội và thuộc nhóm của Trịnh Công Lực, đã cầm theo dao và kiếm lao vào đánh, chém nhóm thanh niên bàn bên. Hậu quả khiến một nam thanh niên bị thương, phải điều trị.

Với tinh thần khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý tội phạm, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng nhanh chóng làm rõ 14 đối tượng và những người có liên quan đến vụ việc. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã làm rõ diễn biến, vai trò của từng đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng cá nhân để xử lý nghiêm minh, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế trong giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt. Mọi hành vi sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ diễn biến, vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.