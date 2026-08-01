Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị phạt đến 30 triệu đồng

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ tháng 9 tới, doanh nghiệp giữ giấy tờ của người lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng, quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Nghị định 283/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội...có hiệu lực từ 10/9/2026 nêu rõ các chế tài xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, đối thoại tại nơi làm việc.

Về hợp đồng lao động, Nghị định 283/2026 nêu rõ mức phạt từ 20-25 triệu đồng áp dụng với chủ sử dụng lao động có một trong các hành vi: Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng hoặc chứng chỉ của lao động khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng; buộc lao động đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác; giao kết với người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện pháp luật của người đó.

Không chỉ bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động.

Đặc biệt, với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị định đã quy định mức phạt từ 15-30 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt từ 10-20 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nghỉ 60 phút/ngày; sử dụng lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa; buộc lao động nữ mang thai từ tháng thứ 6 làm việc tại vùng cao, sâu xa, biên giới, hải đảo; không chuyển việc hoặc giảm giờ làm với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con khi mang thai; không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong kỳ kinh nguyệt…trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Người sử dụng lao động cũng không được xử lý kỷ luật với lao động nữ đang mang thai hoặc nghỉ thai sản, người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Quy định trên loại trừ với trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết...

Không chỉ bị phạt, người sử dụng lao động phải khắc phục hậu quả như trả tiền lương cho lao động nữ tương ứng thời gian họ không được nghỉ trong kỳ kinh nguyệt, người nuôi con dưới 12 tháng tuổi; phải nhận lao động trở lại làm việc khi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi họ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 283/2026 còn quy định, người sử dụng lao động sẽ bị phạt 500.000-1 triệu đồng nếu thử việc với lao động làm việc theo hợp đồng thời hạn dưới 1 tháng hoặc không thông báo kết quả khi kết thúc thời gian thử việc.

Mức tiền phạt lên tới 5 triệu đồng nếu người đó yêu cầu lao động thử việc quá 1 lần với một công việc hoặc thử việc quá thời gian thỏa thuận, vượt quá điều kiện quy định của luật; trả lương thử việc thấp hơn thỏa thuận hoặc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; không giao kết hợp đồng lao động khi thử việc đạt yêu cầu với trường hợp hai bên có giao kết.

Ngoài nộp phạt, người vi phạm còn phải trả đủ tiền lương cho người lao động nếu yêu cầu thử việc quá một lần hoặc quá thời gian thỏa thuận, trả thấp hơn 85% mức lương khi thử việc.