Vượt hơn 1.500 km bắt đối tượng truy nã

ANTD.VN - Không quản ngại hành trình hơn 1.500 km, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh truy bắt thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Toản (SN 2000, trú tại TP Hải Phòng).

Theo Công an phường Bồ Đề, Phạm Văn Toản là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã số C6009 ngày 23/4/2026 về tội "Gây rối trật tự công cộng". Sau khi gây án, Toản bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Xác định việc đưa đối tượng truy nã ra trước pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, Công an phường Bồ Đề đã tập trung rà soát, xác minh các mối quan hệ, di biến động của đối tượng. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Toản đang lẩn trốn tại xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh.

Bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Toản

Ngay sau khi xác định được tung tích, một tổ công tác của Công an phường Bồ Đề đã vượt quãng đường hơn 1.500 km vào TP Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Nhuận Đức triển khai các biện pháp truy bắt. Sau nhiều ngày kiên trì bám sát địa bàn, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, đến ngày 28/7/2026, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Phạm Văn Toản, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người dân.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau thời gian dài lẩn trốn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm của lực lượng Công an phường Bồ Đề trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Dù đối tượng bỏ trốn đến địa bàn xa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn, kiên quyết truy xét đến cùng để đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Hiện Công an phường Bồ Đề đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.