Tình tiết mới ngay trước khi Tòa tuyên án “ông trùm” thực phẩm chức năng giả

ANTD.VN - Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay (31-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trước khi tuyên án, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo, trong thời gian nghị án, cơ quan xét xử đã nhận được nhiều biên lai nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho các bị cáo nên quyết định quay lại phần xét hỏi.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX ghi nhận việc bồi thường khắc phục hậu quả của các bị cáo để xem xét khi quyết định hình phạt, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố và mức án đã đề nghị trước đó.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án "ông trùm" thực phẩm chức năng giả.

Sau khi xem xét tình tiết mới này, HĐXX đã quyết định tuyên phạt “ông trùm” thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (Phó Giám đốc Công ty MediPhar; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA) tổng mức án 16 năm 6 tháng tù về 3 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) lần lượt nhận tổng mức án 13 năm và 12 năm tù về 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” gồm: Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA) 5 năm tù; Nguyễn Thị Yến (Trưởng Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Lan (Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) 30 tháng tù.

Tiếp đến là Đặng Thị Ngoan (Trưởng Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Xuân Cừ (Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) phải lĩnh 30 tháng tù. Liên quan, bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị áp dụng 15 tháng tù nhưng cho hưởng treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

"Ông trùm" sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh và các bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan) 6 năm tù và Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Hai bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và Lê Thị Toan (thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) bị áp dụng 3 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo đã tác động tiêu cực đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, diễn ra trong thời gian dài, trải rộng trên toàn quốc. Trong vụ án này, còn có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác của cán bộ chức năng.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn, với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây mất lòng tin, bức xúc trong dư luận.

Trong vụ án này, bị cáo Mạnh là người giữ vai trò cao nhất, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hành vi của các bị cáo nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận thái độ thành khẩn, khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo buộc, bị cáo “ông trùm” Nguyễn Năng Mạnh đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả bằng thủ đoạn chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố. Bị cáo không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng đối với 88 sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, chỉ kê khai một phần thuế gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 143 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Mạnh còn trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng đã thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh biết việc các công ty do Mạnh thành lập đang bị xác minh, đồng thời hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra.