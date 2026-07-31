Công an Hà Nội phá đường dây huy động hơn 60 tỷ đồng qua ‘kênh’ tiền số LIBFX

ANTD.VN -Từ năm 2019, sau khi ìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân (SN 1991, HKTT: Gia Lâm, TP Hà Nội) cùng nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên.

CQĐT CATP Hà Nội xác định: Tân lên nội dung Cáo bạch cho đồng tiền số LIBFX về Lộ trình phát triển của đồng tiền LIBFX; tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, với cơ chế hoa hồng hấp dẫn khi tham gia.

Các đối tượng trong vụ án

Theo đó, Tân đưa thông tin về đồng tiền số LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, sẽ là một trong những phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex…

Nhưng, tất cả những thông tin nêu trên đều không đúng sự thật; Hoàng Gia Tân tự nghĩ, tự đưa ra nhằm thu hút nhà đầu tư nộp tiền rồi chiếm đoạt.

CQĐT đấu tranh với các đối tượng cầm đầu

Các đối tượng tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX để quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số LIBFX nhưng thực tế không làm theo lộ trình như bản Cáo bạch để phát triển đồng LIBFX mà thực chất là hình thức kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất, không đầu tư đi đâu, tiền của người sau, trả tiền lãi cho người trước.

Mặc dù toàn bộ dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo dựng, nhưng để tạo lòng tin cho khách hàng đầu tư, Tân tạo lập nhóm, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội về dự án tiền số LIBFX có tiềm năng sinh lời, liên kết với nhiều đối tượng để giới thiệu dự án LIBFX trong đó có Nguyễn Thanh Tú (SN 1993; HKTT: phường Từ Liêm, Hà Nội).

Tang vật thu giữ

Tú phối hợp tổ chức hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư dự án LIBFX, đưa ra các thông tin theo bản Cáo bạch nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư vào LIBFX.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền của nhà đầu tư mà các đối tượng chiếm đoạt khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 7 bị can gồm Hoàng Gia Tân và 6 đối tượng đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đề nghị ai là bị hại liên quan đến việc đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân, liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế); gặp đ/c Nguyễn Trắc Đạt, SĐT 0901572468) để được giải quyết.