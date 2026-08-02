Người đàn bà lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt tiền tỷ

ANTD.VN - Từng nhiều lần bị kết án nhưng Lường không “cải tà quy chính” mà tiếp tục hành vi phạm pháp hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (SN 1982, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự. Lường là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Phùng Thị Lường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Lường có quan hệ họ hàng với Phùng Khắc Bảo (SN 1977), chồng chị Trương Thị Lanh (SN 1979), trú tại xã Phú Cát, thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Lường biết Phùng Khắc Bảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (cũ), TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Đến khoảng tháng 4-2023, Lường gặp chị Trương Thị Lanh nói chuyện rồi đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo xuống còn khoảng 4 năm tù và yêu cầu chị Lanh phải đưa cho bị can số tiền 1,2 tỷ đồng để làm chi phí xin giảm án.

Tin tưởng thông tin Lường đưa ra là thật, chị Lanh đã nhiều lần đưa cho bị can tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lường không xin giảm án cho chồng chị Lanh như đã cam kết mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngày 25-4-2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Phùng Khắc Bảo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngay sau đó, chị Lanh yêu cầu Lường trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không trả.

Ngày 27-10-2025 chị Lanh gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố giác Phùng Thị Lường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Lường thừa nhận hành vi nhận tiền “chạy án” như trên và khai, sau khi nhận 1,2 tỷ đồng của chị Lanh, bị can đưa cho đối tượng tên Đức (SN 1980, trú tại khu vực phường Đống Đa, Hà Nội nhưng không biết cụ thể chỗ nào) số tiền 700 triệu đồng để nhờ người này xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo.

Ngày 25-4-2024, sau khi không xin được giảm án cho Bảo thì Đức đã trả lại cho Lường số tiền 700 triệu đồng nhưng bị can không trả lại cho bị hại mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,2 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh số điện thoại của Đức (do Lường cung cấp) và xác định chủ thuê bao là Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Tuy nhiên, người này hiện không có mặt tại nơi cư trú từ năm 2020 nên cơ quan chức năng không có căn cứ để làm rõ.