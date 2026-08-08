"Tự hào khi có hơn hai thập kỷ đồng hành cùng An ninh Thủ đô"

ANTD.VN - Trong gần 40 năm công tác, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện CATP Hà Nội đã có hơn 20 năm đồng hành, gắn bó cùng An ninh Thủ đô. Ông đã không giấu được xúc động khi trở lại với những dấu mốc của tờ báo tại triển lãm trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô".

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976/15-8-2026), Toà soạn An ninh Thủ đô phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô", tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện CATP Hà Nội tự hào khi có hơn 2 thập kỷ đồng hành trong những hoạt động xã hội ý nghĩa của An ninh Thủ đô

Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của An ninh Thủ đô, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh những giá trị của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua hàng trăm tư liệu, hình ảnh và ấn phẩm được giới thiệu, triển lãm cũng khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng luôn tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong buổi chiều 8-8, không gian triển lãm đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Nhiều người dành thời gian ngắm nhìn những bìa báo cũ, ngắm nhìn các bức ảnh tư liệu và chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trước hành trình 50 năm của một cơ quan báo chí Công an luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô.

Có mặt tại Nhà triển lãm, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện CATP Hà Nội, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những dấu mốc đáng nhớ của Báo An ninh Thủ đô được tái hiện qua từng trang báo, từng bức ảnh.

Một du khách nước ngoài thích thú ngắm nhìn một bìa báo Tết đậm chất truyền thống của An ninh Thủ đô

Ông chia sẻ: "Hôm nay tôi rất xúc động khi có mặt ở triển lãm. Tôi từng có gần 40 năm công tác tại CATP Hà Nội, trong đó già nửa thời gian gắn bó với An ninh Thủ đô qua nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là ở Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội từ những ngày đầu tiên".

"Chứng kiến sự thay đổi, lớn mạnh của An ninh Thủ đô trong 50 năm qua, từ khi còn là một bản tin nội bộ của CATP đến khi trở thành tờ báo có sức hút lớn với bạn đọc Thủ đô, tôi thật sự vui mừng và tự hào. Chúc cho những con người đã, đang và sẽ đồng hành cùng An ninh Thủ đô luôn có sức khỏe và năng lượng để tiếp tục phát huy truyền thống, đưa An ninh Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông nhấn mạnh.

Những chia sẻ chân thành của Thượng tá Nguyễn Thanh Hải cũng là cảm xúc chung của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an và bạn đọc khi đến với triển lãm. Không chỉ tái hiện chặng đường 50 năm phát triển của Báo An ninh Thủ đô, sự kiện còn là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của báo chí Cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô trong sự nghiệp giữ gìn bình yên cho Thủ đô và đất nước.

Một số hình ảnh du khách tham quan trưng bày sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" chiều 8-8: