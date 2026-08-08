Đóng cửa xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang

ANTD.VN -Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đóng cửa xả lũ.

Nội dung công điện nêu rõ, vào lúc 08h00’ ngày 08/8/2026, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,76m, mực nước hạ lưu 52,12m, lưu lượng về hồ 901 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.231 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 08h00’ ngày 09/8/2026.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.