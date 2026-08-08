ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1976 – 15/8/2026), Công an phường Láng, Hà Nội đã tổ chức tham quan trưng bày “Sách – Báo – Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên” với chủ đề “Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô”.

Trưng bày giới thiệu tới công chúng nhiều tư liệu, hình ảnh, bìa báo tiêu biểu trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Báo An ninh Thủ đô, cùng nhiều đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

CBCS Công an phường Láng tham quan trưng bày Sách – Báo – Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên

Qua từng trang báo, hình ảnh và tư liệu, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng có dịp tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển của một trong những cơ quan báo chí gắn bó mật thiết với lực lượng Công an Thủ đô.

Trong suốt hành trình 50 năm, Báo An ninh Thủ đô đã đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô, kịp thời phản ánh đời sống xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Trong suốt hành trình 50 năm, Báo An ninh Thủ đô đã đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô, kịp thời phản ánh đời sống xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Những bức ảnh chứa đựng câu chuyện giữ bình Thủ đô

Đối với Công an phường Láng, hoạt động tham quan trưng bày là dịp ý nghĩa để học tập, tìm hiểu truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lực lượng Công an Thủ đô, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Mỗi trang báo, mỗi bức ảnh là một dấu ấn của thời gian; mỗi câu chuyện là một bài học về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Những giá trị ấy tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các CBCS chụp ảnh lưu niệm

Qua hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, chung sức xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, an toàn và bình yên.