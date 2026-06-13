Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thực hành phương tiện chữa cháy tại học đường

ANTD.VN - Ngày 13/6/2026. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội phối hợp Trường tiểu học và THCS Edison tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Phối hợp các lực lượng diễn tập chữa cháy theo tình huống giả định

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ trong môi trường học đường, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Edison, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên nhà trường. Tham gia buổi tập huấn có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại chương trình, báo cáo viên đến từ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phổ biến những kiến thức cơ bản về tình hình cháy, nổ; phân tích các nguyên nhân thường gặp trong trường học như sự cố hệ thống điện, khu vực bếp ăn bán trú, kho lưu trữ,… đồng thời, hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, tổ chức thoát nạn an toàn cho học sinh theo nguyên tắc nhanh chóng, trật tự, đúng lối thoát hiểm; kỹ năng di chuyển trong môi trường có khói, khí độc để đảm bảo an toàn.

Các học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các cán bộ, giáo viên được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn như: kiểm tra ý thức và nhịp thở, thực hành ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo; xử lý bỏng do nhiệt và sơ cứu ngạt khói. Các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế môi trường trường học, giúp người tham gia nắm vững quy trình và thao tác đúng kỹ thuật.

Phần thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ được triển khai nghiêm túc và đảm bảo an toàn. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn, cán bộ, giáo viên đã trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; thao tác rút chốt an toàn, kiểm tra áp suất, phun chất chữa cháy đúng kỹ thuật để dập tắt đám cháy giả định. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức thực hành triển khai hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, lắp vòi, mở van và phối hợp đội hình chữa cháy theo đúng quy trình.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Thông qua buổi tuyên truyền, tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Edison đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và tài sản của nhà trường.