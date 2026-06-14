Kịp thời giúp đỡ người dân gặp nạn giữa đường

ANTD.VN -Quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã giúp đỡ một người dân không may gặp nạn giữa đường.

Vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 12/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Hai Bà Trưng phát hiện bà Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1958, HKTT: phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị ngã sau khi bà điều khiển xe máy điện va chạm giao thông với xe ô tô tại khu vực trước số 142 Phố Huế.

Công an phường Hai Bà Trưng giúp đỡ người dân gặp nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đỡ bà vào khu vực mát, thăm hỏi tình trạng sức khỏe của người bị nạn, hỗ trợ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình giao thông tại khu vực.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tận tình, vì nhân dân phục vụ.