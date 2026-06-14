Đẩy mạnh tuyên truyền PCCC trong cộng đồng dân cư

ANTD.VN -Sáng 14/6/2026, tại công viên Võ Thị Sáu, UBND phường Bạch Mai phối hợp Công an phường, Đội Chữa cháy và CHCN số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC, tập huấn sử dụng trang thiết bị chữa cháy và trải nghiệm PCCC và CHCN trên địa bàn phường Bạch Mai.

​Đến dự chương trình có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai; Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường; Trung tá Đinh Quang Nam, Phó trưởng Công an phường, đại diện Đội Chữa cháy và CHCN số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN cùng hàng trăm người dân phường Bạch Mai.

Chương trình thu hút hàng trăm người dân trên địa bàn phường tham gia

Đồng chí Ninh Anh Hải, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị UBND phường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ninh Anh Hải, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị UBND phường đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và phường Bạch Mai nói riêng; đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trên địa bàn phường.

Trung tá Nguyễn Anh Sơn, cán bộ Đội Chữa cháy và CHCN số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CHCN

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Anh Sơn, cán bộ Đội Chữa cháy và CHCN số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CHCN như: các nguyên nhân gây cháy nổ trong gia đình, cách thoát nạn khi xảy ra sự cố, cách sử dụng các thiết bị điện phòng chống cháy nổ…

Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Người dân được trực tiếp thực hành cách sử dụng bình chữa cháy

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành với nhiều tình huống giả định sát thực tế. Người dân được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu, và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ. Đồng thời người dân cũng được tận mắt chứng kiến và sử dụng các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát cứu hỏa.

Cảnh sát giới thiệu các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp

Người dân hào hứng tham gia

Người dân được trực tiếp sử dụng lăng vòi phun nước chữa cháy

Thông qua chương trình, người dân đã nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH.

Thông qua chương trình, người dân đã nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong thời gian tới, UBND phường Bạch Mai và Công an phường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ sở.