Xử lý nghiêm việc đỗ xe gây cản trở xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Qua công tác khảo sát thực trạng giao thông tại các ngõ, ngách sâu trên địa bàn các phường: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội phát hiện tình trạng nhiều ô tô cá nhân dừng, đỗ sai quy định. Hành vi này đang làm mất đi "thời điểm vàng" để dập tắt đám cháy, đồng thời đối diện với mức xử phạt hành chính nghiêm khắc theo quy định mới.

Tổ công tác Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà di chuyển phương tiện cá nhân đến các điểm bãi đỗ xe quy định

Trong những ngày qua, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức khảo sát thực trạng và thu thập cơ sở dữ liệu tác chiến tại các ngõ, ngách trên địa bàn các phường: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ.

Kết quả ghi nhận cho thấy, phần lớn các khu dân cư tại đây nằm sâu trong các con ngõ nhỏ, bề rộng mặt đường vốn chỉ vừa đủ cho một xe ô tô di chuyển. Tuy nhiên, tình trạng người dân tận dụng lòng ngõ để đỗ xe cá nhân, xe vận chuyển hàng hóa lại diễn ra khá phổ biến. Việc xe ô tô đỗ sát mép đường đã thu hẹp đáng kể mặt cắt giao thông, khiến các xe chữa cháy chuyên dụng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bất khả thi khi tiếp cận hiện trường nếu có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Theo lực lượng chức năng, trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian chính là mạng sống. Khi xe chữa cháy bị chặn lối vào, lực lượng buộc phải đỗ từ xa và triển khai đường vòi rải dài. Điều này không chỉ làm giảm áp lực nước chiến đấu mà còn kéo dài thời gian tiếp cận đám cháy, làm mất đi "thời điểm vàng" để cứu người và ngăn chặn cháy lan, dẫn đến những thiệt hại khôn lường về tài sản và tính mạng Nhân dân.

Khu vực tuyến phố Hồng Phúc và Nguyễn Trung Trực, phường Ba Đình



Để bảo đảm lối tiếp cận an toàn cho các phương tiện xe chuyên dụng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đến người dân và các chủ phương tiện cơ giới thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại các ngõ, ngách có bề rộng dưới 3.5m (kích thước tối thiểu để xe chữa cháy lưu thông).

Không tự ý lắp đặt các loại mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ hoặc các vật cản khác làm thu hẹp chiều cao và chiều rộng lối lưu thông của ngõ phố.

Nâng cao tinh thần cộng đồng: Chủ động, nhanh chóng di dời phương tiện cá nhân khi nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của các xe chuyên dụng hoạt động gần khu vực.

Cảnh báo chế tài xử phạt nghiêm khắc

Pháp luật hiện hành quy định rất rõ ràng và nghiêm khắc đối với các hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, hành vi lấn chiếm hoặc bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định 106/2025/NĐ-CP) sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng Công an các phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Phòng cháy hơn chữa cháy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trả lại sự thông thoáng cho các con ngõ, vì sự an toàn của chính bản thân, gia đình và cộng đồng.