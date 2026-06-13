Cưỡng chế, rào chắn 3 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2026, sáng 12/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã rào chắn 3 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão, không để bến khách ngang sông, bến vật liệu xây dựng hoạt động trái phép, ngày 12/6/2026; Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, phối hợp với UBND và Công an xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội đã cưỡng chế, rào chắn 3 bến vật liệu xây dựng không phép. Trong đó có 1 bến khách ngang sông không phép và 2 bến vật liệu xây dựng không phép tại bờ sông Hồng thuộc thôn Mai Xá xã Đại Xuyên.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, phối hợp với UBND và Công an xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội đã cưỡng chế, rào chắn 3 bến vật liệu xây dựng không phép

Trước đó, trong các ngày 15/4 và 23/4/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 bến bãi cùng 2 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên tuyến sông Hồng.



Việc kiên quyết cưỡng chế những trường hợp cố tình vi phạm thể hiện quyết tâm của lực lượng cảnh sát đường thủy trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm mọi hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu trên sông phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường thủy; qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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