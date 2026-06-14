Giảm mệt mỏi, tăng năng lượng cho buổi sáng

Ánh sáng ảnh hưởng đến nhịp sinh học, kiểm soát đồng hồ sinh học. Vì vậy, ánh mặt trời buổi sáng sớm sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Cách dễ nhất để đánh bại sự mệt mỏi vào buổi sáng là bắt đầu ngày mới với một cốc nước. Các chuyên gia cho rằng cơ thể bị mất nước qua đêm, có thể gây ra tình trạng uể oải, đau đầu và mệt mỏi buổi sáng. Do đó, uống nước vào buổi sáng nên là điều đầu tiên để khởi động quá trình trao đổi chất và cải thiện sự tỉnh táo. Khi uống nước vào buổi sáng cần tránh uống nước lạnh ngay sau khi thức dậy.

Thực hiện các hoạt động nhẹ vào buổi sáng

Một chút vận động vào buổi sáng, dù ở cường độ tập luyện nào cũng có thể giúp cải thiện lưu thông máu và cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ bắp và não bộ. Hơn nữa, những hoạt động này còn kích thích giải phóng endorphin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi một cách tự nhiên. Các bài tập thích hợp để tập vào buổi sáng như giãn cơ, xoay các khớp, đi bộ tại chỗ hoặc vặn mình, hít thở sâu, vươn mình… Bạn có thể tập đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập luyện lâu hơn để mang lại nhiều lợi ích hơn.

Ăn sáng giàu protein

Bỏ bữa sáng hoặc lựa chọn các thực phẩm chứa nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và suy giảm năng lượng vào cuối ngày. Để duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ khả năng tập trung, nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein trong bữa sáng như trứng, sữa chua, các loại hạt hoặc giá đỗ.

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến có thể thức dậy mệt mỏi vào buổi sáng là chất lượng giấc ngủ kém. Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính xách tay ngay trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến nồng độ melatonin và chất lượng giấc ngủ. Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm có thể giúp ngủ ngon hơn và thức dậy với nhiều năng lượng hơn vào buổi sáng.

Tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh là một biện pháp giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Nếu không muốn tắm, bạn hãy dội 1 gáo nước lạnh vào mặt để kích thích sự thay đổi nhiệt độ cho cơ thể. Nếu gặp khó khăn khi ra khỏi giường, bạn có thể đặt 1 chai xịt hoặc bình phun sương cạnh giường ngủ để phun sương lên mặt ngay khi vừa tỉnh giấc.

Tránh ăn đồ ngọt cho đến bữa trưa

Hãy cân nhắc lựa chọn loại thực phẩm ăn vào buổi sáng. Các loại đồ ăn có đường như nước ngọt, bánh ngọt, ngũ cốc ăn sáng,... có thể dẫn tới sụt giảm đường huyết khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Bạn hãy chú ý đến nhãn dinh dưỡng của thực phẩm để biết lượng đường mà mình nạp vào cơ thể mỗi sáng và cắt giảm nếu có thể. Chỉ nên ăn những thực phẩm ít ngọt và giàu vitamin như táo, cà rốt, cam,...

Uống ít cà phê

Mặc dù cà phê có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng việc uống nhiều cà phê vào buổi sáng có thể gián tiếp làm tăng cảm giác mệt mỏi vào cuối ngày. Những người tham gia vào một nghiên cứu cho biết họ cảm thấy mệt mỏi hơn trong ngày sau khi họ uống đồ uống có chứa caffeine. Trong khi đó, thử nghiệm giảm lượng caffeine vào buổi sáng cho thấy có thể giúp bạn xua tan mệt mỏi.

Tiếp xúc ánh nắng mặt trời buổi sáng

Ánh nắng mặt trời làm tăng mức serotonin trong cơ thể, giúp cải thiện giấc ngủ và tăng năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Vì vậy, dành một khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng để đi bộ ra ngoài, hít thở không khí trong lành chính là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nếu muốn đi ra ngoài vào sáng sớm, bạn nên điều chỉnh rèm cửa để ánh mặt trời có thể chiếu vào phòng khi bạn chuẩn bị thức dậy.