Từ 15-6 đến 15-7, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dân số, vận động kết hôn trước 30 tuổi

Nam, nữ thanh niên khám và tư vấn về sức khoẻ sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày dân số thế giới (11/7/2026), trong đó tập trung vào việc tuyên truyền những cơ hội, thách thức; đặc biệt là tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô cũng như đất nước.

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh trong thời gian từ ngày 15-6 đến ngày 15-7-2026. Các nội dung chính là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, định hướng công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết 21/-NQ/TW ngày 25/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Luật Dân số…

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách dân số và phát triển, xác định đây là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững.

Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên trước khi kết hôn nên tham gia tư vấn và khám sức khoẻ, nhất là đối tượng có nguy cơ cao. Vận động nam, nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi để duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Truyền thông về tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, hệ luỵ của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Cùng với đó là truyền thông, vận động thích ứng với già hoá dân số; về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội.

Ngoài ra, trong thời gian này, ngành y tế Hà Nội cũng sẽ triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số.