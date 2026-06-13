Nâng cao khả năng ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân trước hoả hoạn

ANTD.VN - Ngày 13-6, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại tổ dân phố số 41, địa điểm nhà ở nhiều căn hộ tại số 37 ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư đông người.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: "Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là tại các khu dân cư đông người, nhà ở nhiều căn hộ. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của các lực lượng tại chỗ, phát huy hiệu quả phương châm ‘4 tại chỗ’, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ngay tại nơi mình sinh sống".

Cán bộ tuyên truyền các biện pháp ứng phó khi xảy ra hoả hoạn

Người dân hào hứng, chăm chú lắng nghe các thông tin

Tại buổi diễn tập, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền nhiều thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ bản khi phát hiện có hoả hoạn cho người dân tại khu dân cư. Cách xử lý các tình huống thực tế, đặc biệt với loại hình nhà ở nhiều căn hộ.

Theo tình huống giả định, vào hồi 9h30 cùng ngày, tại khu vực để xe tầng 1 của tòa nhà nhiều căn hộ xảy ra cháy do tàn thuốc lá bén vào xe máy bị rò rỉ xăng. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, sinh ra nhiều khói và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân đang sinh sống trong tòa nhà. Đám cháy phát triển mạnh khiến nhiều người bị mắc kẹt tại các tầng trên, cần được cứu nạn khẩn cấp.

Tình huống xảy ra hoả hoạn tại khu nhà ở nhiều căn hộ

Lực lượng Công an phường khẩn trương tiếp cận hiện trường

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở sử dụng các phương tiện tại chỗ

Khẩn trương đưa tài sản của người dân ra khu vực an toàn

Kịp thời đưa người mắc kẹt thoát khỏi đám cháy

Các em nhỏ được đưa khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng PCCC sử dụng xe máy chữa cháy tiếp cận ngõ sâu

Một số hình ảnh của buổi diễn tập

Một số hình ảnh của buổi diễn tập

Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đánh giá chung

Đồng chí Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi diễn tập

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đã hô hoán, báo động cháy, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng. Hệ thống báo động tại khu dân cư được kích hoạt, các lực lượng tại chỗ gồm Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, y tế phường và người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt, di chuyển tài sản và chống cháy lan.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường, các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Nhiều tình huống giả định sát thực tế được đưa ra, từ việc phá khóa tiếp cận hiện trường, cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa ban đầu đến công tác cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt trong môi trường nhiều khói độc.

Sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đã có mặt, tiếp nhận quyền chỉ huy, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và khống chế đám cháy. Các nạn nhân được đưa ra khu vực an toàn, sơ cứu kịp thời và chuyển đến cơ sở y tế theo đúng phương án đề ra.

Buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật và đạt được các mục tiêu đề ra. Qua đó giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng hiệp đồng tác chiến, đồng thời củng cố nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Đánh giá về kết quả diễn tập, Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh : “Buổi diễn tập được tổ chức công phu, bám sát tình hình thực tế tại địa bàn. Các lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống giả định. Đây không chỉ là dịp kiểm tra năng lực ứng phó của các lực lượng mà còn góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân dân, xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy vững chắc từ cơ sở”.

Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tại các khu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó của các lực lượng và người dân. Thông qua diễn tập, chúng tôi tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án, phát huy hiệu quả phương châm ‘4 tại chỗ’, chủ động xử lý ngay từ những phút đầu khi có sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”.

Kết thúc chương trình, Ban Chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Thành công của buổi diễn tập góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.