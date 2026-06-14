ANTD.VN -Trong hôm nay 14/6 và ngày mai, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 13/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%;

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,7 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,4 độ C;…, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Trong hôm nay 14/6 và ngày mai, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Bắc bộ nắng nóng đỉnh điểm 37 độ C trước khi đón mưa giông lớn từ chiều tối mai

Ngày 15/6, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, rạng sáng nay khu vực Tây Bắc Bắc bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Chiều tối và tối 14/6, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh 3

Từ ngày 16-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.