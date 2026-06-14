An toàn sử dụng điện mùa nắng nóng: Không để 'quá tải' thành nguy cơ cháy, nổ

ANTD.VN - Cùng với các khu chung cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ điện khi nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao. Việc đồng thời vận hành điều hòa, hệ thống máy tính, máy chủ, thang máy và nhiều thiết bị điện công suất lớn trong thời gian dài khiến nguy cơ quá tải, chập cháy hệ thống điện luôn thường trực nếu không được kiểm soát tốt.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại các khu chung cư, tòa nhà văn phòng và cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh. Cùng với đó, nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện cũng gia tăng nếu hệ thống điện không được kiểm tra, bảo dưỡng và sử dụng đúng quy định. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Ngày 11-6, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy trong quá trình sử dụng điện đối với Ban quản lý các chung cư trên địa bàn phường Giảng Võ.

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kiểm tra, vận hành hệ thống điện tại cơ sở

Những nguy cơ tiềm ẩn từ hệ thống điện

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiều vụ cháy tại nhà ở, chung cư, văn phòng và cơ sở kinh doanh thời gian qua xuất phát từ sự cố hệ thống điện như quá tải, chập mạch hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng quy định. Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao, các thiết bị điện phải hoạt động liên tục trong thời gian dài khiến nguy cơ phát sinh sự cố càng lớn.

Các chuyên gia về kỹ thuật điện cho biết, khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, dòng điện lớn chạy liên tục qua dây dẫn sẽ làm phát sinh nhiệt lượng. Nếu hệ thống điện đã xuống cấp, các đầu nối bị oxy hóa hoặc lỏng tiếp xúc, nhiệt sẽ tích tụ tại một điểm, tạo hồ quang điện và có thể dẫn đến cháy.

Nhiều người cho rằng chỉ cần lắp automat là đủ an toàn, nhưng thực tế automat chỉ phát huy hiệu quả khi được lựa chọn đúng thông số và lắp đặt đúng kỹ thuật. Nguy hiểm nhất là các điểm tiếp xúc lỏng hoặc dây dẫn đã lão hóa, bởi chúng có thể âm thầm phát nhiệt trong nhiều giờ trước khi bùng phát thành cháy. Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm, dùng ổ chia điện không bảo đảm chất lượng hoặc câu mắc điện tùy tiện vẫn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến quá tải hệ thống điện.

Chủ động phòng ngừa tại các tòa nhà hỗn hợp

Không chỉ tại các khu chung cư, mùa nắng nóng cũng khiến lượng điện tiêu thụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn điện tại nơi làm việc.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 8 hướng dẫn lực lượng PCCC tại chỗ sử dụng bình chữa cháy xử lý tình huống ban đầu

Tại tòa nhà Grandeur Palace 138B Giảng Võ - tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ với mật độ người sinh sống, làm việc đông đúc - công tác kiểm tra, giám sát hệ thống điện được duy trì thường xuyên thông qua sự phối hợp giữa Ban quản lý tòa nhà và lực lượng Công an cơ sở.

Ông Chử Tuấn Ngọc, Kỹ sư trưởng Bộ phận Kỹ thuật tòa nhà Grandeur Palace cho biết: “Mùa hè là thời điểm hệ thống điện của tòa nhà phải hoạt động với cường độ rất lớn. Ban quản lý đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật tăng cường kiểm tra các tủ điện, máy phát dự phòng, hệ thống cấp điện và các thiết bị bảo vệ để kịp thời phát hiện những bất thường. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thuê mặt bằng không tự ý cải tạo hệ thống điện, không sử dụng thiết bị vượt quá công suất thiết kế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ".

Song song với công tác kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đơn vị kinh doanh cũng được chú trọng.

Anh Nguyễn Văn Nam, chủ cơ sở kinh doanh thuê mặt bằng tại tòa nhà chia sẻ: “Sau khi được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ hệ thống điện trong cửa hàng, thay thế các ổ cắm cũ, bố trí lại thiết bị điện hợp lý và yêu cầu nhân viên tắt các thiết bị không cần thiết khi hết giờ làm việc. Những việc tưởng như đơn giản nhưng lại góp phần rất lớn trong việc bảo đảm an toàn cho cơ sở".

Tại buổi kiểm tra và tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 đã trực tiếp hướng dẫn Ban quản lý các tòa nhà rà soát tổng thể hệ thống điện; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị; thay thế dây dẫn, aptomat và các thiết bị đã xuống cấp hoặc không bảo đảm an toàn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tính toán, phân bổ phụ tải điện hợp lý, tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao như khối đế thương mại, phòng kỹ thuật, phòng máy phát điện, lực lượng chức năng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xây dựng quy trình vận hành riêng và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong căn hộ; không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện; tắt các thiết bị khi không sử dụng hoặc trước khi đi ngủ; định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị làm mát.

Đặc biệt, không sạc xe máy điện, xe đạp điện hoặc điện thoại qua đêm tại khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy; cần theo dõi quá trình sạc và ngắt nguồn khi pin đầy. Các vật liệu dễ cháy như giấy, vải, hóa chất, xăng dầu cũng cần được bố trí cách xa nguồn điện và thiết bị sinh nhiệt.Nâng cao ý thức để bảo vệ chính mình.

Theo các chuyên gia, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người sử dụng điện. Chỉ một hành động bất cẩn như sử dụng dây dẫn kém chất lượng, để thiết bị điện hoạt động liên tục quá lâu hoặc quên ngắt nguồn điện khi ra khỏi nhà cũng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Mùa nắng nóng vẫn còn kéo dài, đồng nghĩa với nguy cơ cháy do điện vẫn luôn hiện hữu. Việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, kết hợp với sự chủ động kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và ban quản lý các tòa nhà sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các vụ cháy, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.