Bắc bộ nắng nóng trước khi đón mưa giông kéo dài

ANTD.VN - Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ nắng nóng tái xuất với mức nhiệt nhiều nơi lên đến 38 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 12/6, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C như trạm Vinh (Nghệ An) 37,0 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 36,9 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,1 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trong hôm nay 13/6 và ngày mai, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ, kéo dài trong 2-3 ngày tới trước khi mưa giông lớn xuất hiện

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-TP. Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đông Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt 36-38 độ C. Từ ngày 15/6 nắng nóng Bắc bộ kết thúc; ở miền Trung từ ngày 16/6 nắng nóng kết thúc.

Từ tối và đêm 15/6 đến hết ngày 16/6 khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.