Hà Nội dự kiến xây 7 toà nhà cung cấp gần 1.200 căn hộ cho thuê ở Việt Hưng

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng (khu vực quận Long Biên trước đây).

Theo tờ trình, dự án bao gồm việc xây dựng mới 7 tòa nhà cao 12-13 tầng cùng 2 tầng hầm trên các lô đất CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1 và CT-07A2, kèm theo hệ thống hạ tầng nội bộ.

Dự án có tổng diện tích khoảng 2,46ha, cung cấp 1.166 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án hơn 3.562 tỷ đồng.

Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

UBND TP cho biết việc triển khai dự án đánh dấu bước chuyển mạnh trong tư duy phát triển nhà ở. Trong đó thành phố sẽ tập trung vào nhà ở thương mại sang song song phát triển cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.

Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, mang tính dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TP Hà Nội dự kiến xây gần 1.200 căn hộ ở KĐT Việt Hưng để cho thuê

Đồng thời quỹ nhà ở cho thuê góp phần đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng tài chính.

Trước đó chiều 27/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Hà Nội để triển khai phát triển nhà ở.

Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tiếp cận vấn đề nhà ở.

Theo Chủ tịch TP Hà Nội, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

Trước đây Hà Nội đã triển khai một số mô hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân, sinh viên và nhà ở xã hội cho thuê, song điều kiện thuê còn chặt chẽ, quy mô và mức độ quan tâm chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

"Quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Vì vậy Hà Nội sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Trong đó thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.

"Đây không chỉ là việc phát triển thêm một phân khúc bất động sản, mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong quan điểm về nhà ở, từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân" - Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.