Thời tiết hôm nay: Cả nước mưa giông, nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ vào cuối tuần

ANTD.VN -Hôm nay 12/6, trên cả nước xuất hiện mưa rào và giông, mức nhiệt duy trì không quá cao. Từ ngày mai 13/6, nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày hôm nay 12/6, khu vực Hà Nội và Bắc bộ nền nhiệt tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 32-33 độ C, cần đề phòng những trận mưa giông rải rác trong ngày, tuy không lớn nhưng cũng đủ làm ướt quần áo, ảnh hưởng việc di chuyển.

Tuy nhiên, từ ngày 13-14/6, ở khu vực Trung bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ c, cục bộ có nơi trên 37 độ C.

Hôm nay, khu vực Bắc bộ và cả nước xuất hiện mưa giông, trời nhiều mây, mức nhiệt không quá cao

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/6 đến 3 giờ ngày 12/6 có nơi trên 50mm như trạm: Hồ A-TD Vĩnh Sơn (Gia Lai) 51,2mm; Ninh Điền (Tây Ninh) 99,6mm; Cống số 3 Sông Tra (Đồng Tháp) 93mm, Cầm Mỹ (Đồng Nai) 74mm …

Chiều và đêm 12/6, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.