Từ 1/9, ai bị tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 100 triệu đồng?

ANTD.VN - Từ ngày 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ tổn thương cơ thể trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không chỉ để lại thương tích mà có thể làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình. Chi phí điều trị, phục hồi chức năng, mất khả năng lao động hay nhu cầu thích nghi với cuộc sống sau tai nạn đều có thể trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm.

Hình ảnh minh họa tạo bởi AI.

Từ ngày 1/9/2026, thủ tục chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được triển khai theo Thông tư 126/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Trong đó, một số nạn nhân bị thương nặng có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Tuy nhiên, con số 100 triệu đồng cần được hiểu đúng. Đây không phải khoản tiền mặc nhiên được trả cho bất cứ ai gặp tai nạn giao thông, mà là mức hỗ trợ tối đa đối với một nhóm nạn nhân cụ thể, sau khi hồ sơ được xem xét theo quy định.

Ai có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng?

Theo Điều 11 và Điều 12 Nghị định 279/2025/NĐ-CP, nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra, có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, thuộc diện được Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển.

Mức chi tối đa là:

100 triệu đồng/1 người bị thương/1 lần.

Đây là điểm khác với nhóm nạn nhân có tỷ lệ tổn thương thấp hơn. Với người bị thương trên 81%, Thông tư 126/2026/TT-BCA không đặt điều kiện phải có xác nhận đang gặp khó khăn về kinh tế như nhóm thương tật trên 31% đến dưới 81%.

Cũng cần lưu ý, văn bản sử dụng chính xác cụm từ “tỷ lệ tổn thương trên 81%”. Vì vậy, khi thực hiện hồ sơ, tỷ lệ tổn thương cơ thể phải được xác định bằng tài liệu hợp lệ theo quy định pháp luật, không phải do người bị nạn hoặc gia đình tự ước tính.

Bị thương từ trên 31% đến dưới 81% được hỗ trợ bao nhiêu?

Không chỉ những trường hợp đặc biệt nặng mới thuộc phạm vi hỗ trợ.

Nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, đồng thời đang gặp khó khăn về kinh tế, có thể được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ theo Nghị định 279/2025/NĐ-CP là không quá 10 triệu đồng/người bị thương/vụ việc.

Điều này có nghĩa một người bị tổn thương cơ thể 40%, chẳng hạn, không phải cứ có kết quả giám định là tự động được nhận 10 triệu đồng.

Ngoài tỷ lệ tổn thương, hồ sơ còn phải thể hiện hoàn cảnh khó khăn về kinh tế theo yêu cầu của Thông tư 126/2026/TT-BCA.

Gia đình có người tử vong được hỗ trợ tới 20 triệu đồng

Trường hợp tai nạn giao thông đường bộ làm người tử vong, chính sách hướng tới hỗ trợ gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế.

Mức hỗ trợ tối đa được quy định là 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong.

Gia đình phải có tài liệu chứng minh nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đường bộ và xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Nếu có, kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn của cơ quan Công an cũng là một trong các tài liệu của hồ sơ.

Có thể hình dung ba nhóm chính như sau:

Trường hợp Điều kiện đáng chú ý Mức hỗ trợ tối đa Nạn nhân bị thương Trên 31% đến dưới 81%, khó khăn kinh tế 10 triệu đồng/người/vụ Gia đình có người tử vong Gia đình khó khăn kinh tế 20 triệu đồng/vụ Nạn nhân bị thương rất nặng Tỷ lệ tổn thương trên 81% 100 triệu đồng/người/lần

Các con số trên đều là mức tối đa, không đồng nghĩa mọi hồ sơ đủ điều kiện đều nhận đúng mức trần. Việc thẩm định còn xem xét nội dung chi, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn và khả năng cân đối của Quỹ.

100 triệu đồng dùng để làm gì?

Với nhóm có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, Nghị định xác định nội dung hỗ trợ là phục vụ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển của nạn nhân.

Quy định này cho thấy chính sách không đơn thuần nhằm hỗ trợ chi phí điều trị ngay sau tai nạn.

Một người bị thương rất nặng có thể phải trải qua thời gian dài phục hồi chức năng, thay đổi khả năng lao động, thích nghi với môi trường sinh hoạt hoặc cần các điều kiện hỗ trợ để trở lại cuộc sống.

Quỹ được thiết kế để góp thêm nguồn lực cho giai đoạn này.

Người đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng có thể được hỗ trợ

Một điểm đáng chú ý khác là người không phải nạn nhân nhưng trực tiếp cứu giúp người gặp tai nạn cũng có thể thuộc đối tượng hỗ trợ.

Nghị định 279 quy định tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu được xem xét hỗ trợ căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Mức tối đa là:

10 triệu đồng/tổ chức/vụ việc ;

; 5 triệu đồng/cá nhân/vụ việc.

Thông tư yêu cầu có tài liệu, hình ảnh phản ánh việc tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa hay đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, không phải mọi đơn vị cứu hộ hoặc cơ sở y tế đều được hưởng khoản này.

Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã thu tiền dịch vụ cấp cứu, vận chuyển không thuộc diện được Quỹ hỗ trợ theo trường hợp này.

6 trường hợp không được Quỹ hỗ trợ

Đây là nội dung người dân cần đặc biệt chú ý.

Thông tư 126/2026/TT-BCA quy định không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thuộc nhóm đối tượng được quy định tại Điều 11 Nghị định 279/2025/NĐ-CP.

Thứ hai, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nhưng vụ tai nạn không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định.

Thứ ba, người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn.

Thứ tư, nạn nhân là người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có ma túy hoặc chất kích thích khác pháp luật cấm sử dụng; hoặc phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định.

Thứ năm, tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển.

Thứ sáu, cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông và trong quá trình làm nhiệm vụ trực tiếp cứu chữa, giúp đỡ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Quy định này cũng cho thấy một điểm rất quan trọng: người bị nạn cần bảo đảm vụ tai nạn đã được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ, xử lý theo quy định. Không phải chỉ xuất trình giấy ra viện là đủ căn cứ để yêu cầu Quỹ hỗ trợ.

Hồ sơ xin hỗ trợ 100 triệu đồng cần những gì?

Đối với nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, tài liệu trọng tâm gồm tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định pháp luật và kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn của cơ quan Công an nếu có.

Nếu người bị thương có chi phí giám định thương tật thuộc trường hợp quy định, chứng từ, hóa đơn thu chi phí giám định cũng được sử dụng trong hồ sơ.

Khác với nhóm bị tổn thương trên 31% đến dưới 81%, hồ sơ của nhóm trên 81% không được Thông tư liệt kê yêu cầu phải có xác nhận khó khăn về kinh tế.

Đối với nhóm trên 31% đến dưới 81%, ngoài tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể, hồ sơ còn cần xác nhận của UBND cấp xã nơi nạn nhân cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc về việc nạn nhân hoặc gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế.

Nộp hồ sơ ở đâu?

Cơ quan đầu mối tiếp nhận và lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ gồm các đơn vị liên quan thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố.

Với tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc do Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cơ quan đầu mối thuộc Cục CSGT tiếp nhận theo thẩm quyền.

Với tai nạn xảy ra trên địa bàn địa phương, hồ sơ thông thường thuộc phạm vi tiếp nhận của Phòng CSGT Công an cấp tỉnh theo địa giới hoặc theo vụ việc được giao giải quyết.

Người dân có thể gửi đơn theo một trong ba hình thức:

Trực tiếp;

Trực tuyến;

Qua dịch vụ bưu chính.

Đây là điểm thuận lợi với gia đình nạn nhân ở xa hoặc người bị thương gặp khó khăn trong việc đi lại.

Bao lâu hồ sơ được kiểm tra?

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ, cơ quan đầu mối phải kiểm tra tính hợp lệ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ quan này phải thông báo bằng văn bản để người đề nghị bổ sung, hoàn thiện.

Đối với trường hợp nạn nhân hoặc gia đình thuộc diện phải xác minh khó khăn kinh tế, cơ quan đầu mối phối hợp UBND cấp xã và cơ quan liên quan thực hiện việc xác minh.

Nếu hồ sơ vụ tai nạn chưa có tài liệu xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, cơ quan đầu mối đề nghị nạn nhân thực hiện giám định theo quy định.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh đối tượng được hỗ trợ, trong 2 ngày làm việc, cơ quan đầu mối đánh giá và lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý Quỹ để thẩm định.

Sau khi hồ sơ đầy đủ, quá trình thẩm định thế nào?

Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Quỹ có 3 ngày làm việc để thẩm định và báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định, hoặc thông báo bằng văn bản nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Nếu vụ việc phức tạp, cần lấy ý kiến hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, thời gian xử lý ở bước này có thể kéo dài nhưng không quá 7 ngày làm việc theo trường hợp được Thông tư quy định.

Khi thẩm định, cơ quan quản lý không chỉ nhìn vào tỷ lệ thương tật mà còn xem xét:

Sự phù hợp với nội dung và định mức chi;

Tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn;

Hiệu quả của hoạt động cứu chữa với người cứu giúp nạn nhân;

Khả năng cân đối, đáp ứng chi của Quỹ.

Bởi vậy, 100 triệu đồng là mức trần, còn số tiền hỗ trợ thực tế được quyết định trên cơ sở hồ sơ cụ thể.

Cơ quan CSGT có thể chủ động tìm trường hợp cần hỗ trợ

Một điểm có ý nghĩa thực tế là người dân không phải lúc nào cũng tự biết để làm đơn.

Thông tư cho phép cơ quan đầu mối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chủ động rà soát những hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thuộc diện hỗ trợ, từ đó lập hồ sơ đề nghị Quỹ xem xét.

Cơ chế này đặc biệt cần thiết với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thương nặng hoặc những trường hợp ít có khả năng tự tìm hiểu thủ tục.

Tiền từ Quỹ có thay thế bảo hiểm hay các khoản hỗ trợ khác?

Không nên hiểu theo hướng này.

Thông tư 126 quy định rõ việc hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật từ Quỹ không thay thế các hình thức hỗ trợ khác theo quy định pháp luật.

Vì vậy, khoản hỗ trợ từ Quỹ cần được hiểu là một chính sách hỗ trợ riêng nhằm giảm bớt thiệt hại do tai nạn giao thông, chứ không phải cứ nhận tiền từ Quỹ thì những quyền lợi khác của nạn nhân mặc nhiên biến mất.

Tương tự, đây cũng không phải “100 triệu đồng bồi thường cho mọi người bị tai nạn” như cách một số người có thể hiểu khi chỉ đọc con số trên mạng xã hội.

Một người bị thương trên 81% có chắc chắn nhận đủ 100 triệu đồng?

Không.

Nghị định ghi rõ mức chi “không quá 100 triệu đồng/1 người bị thương/1 lần”.

“Không quá” có nghĩa đây là mức tối đa.

Mức hỗ trợ cụ thể còn phụ thuộc kết quả thẩm định hồ sơ, tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, nội dung hỗ trợ cũng như khả năng cân đối của Quỹ.

Vì thế, tiêu đề hoặc thông tin theo kiểu “từ 1/9 cứ bị thương trên 81% sẽ nhận 100 triệu đồng” là chưa chính xác.

Cách hiểu đúng phải là: nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, đáp ứng các điều kiện của pháp luật, có thể được Quỹ xem xét hỗ trợ cho hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển với mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Người dân cần nhớ 4 điều từ ngày 1/9

Trước hết, khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng cần bảo đảm sự việc được thông báo và được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tiếp theo, nên lưu giữ đầy đủ hồ sơ y tế, tài liệu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, hóa đơn, chứng từ liên quan.

Với trường hợp thuộc nhóm phải chứng minh khó khăn kinh tế, cần có xác nhận theo yêu cầu của Thông tư.

Cuối cùng, nếu thuộc diện hỗ trợ, người dân có thể liên hệ cơ quan CSGT có thẩm quyền để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính.

Nghị định 279/2025/NĐ-CP về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ đã có hiệu lực từ ngày 15/12/2025; còn Thông tư 126/2026/TT-BCA quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Với những nạn nhân phải sống cùng thương tật nặng sau tai nạn, khoản hỗ trợ có thể không bù đắp hết những mất mát nhưng tạo thêm một nguồn lực để phục hồi, thích nghi và trở lại đời sống cộng đồng.