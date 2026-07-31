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Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Minh Khai

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P.V

ANTD.VN - Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đang giải quyết hồ sơ có dấu hiệu “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào hồi 22h30 ngày 11/11/2022 trước khu vực số nhà 123 Minh Khai.

Thời điểm trên đã xảy ra tai nạn giao thông do người đàn ông điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream BKS: 18Z9-2508. Hiện chưa xác định được người đàn ông điều khiển xe mô tô va chạm với phương tiện giao thông dẫn đến tử vong.
Để phục vụ công tác điều tra vụ việc trên Công an phường Bạch Mai kính đề nghị ai biết được thông tin hoặc có hình ảnh liên quan đến vụ việc trên xin liên hệ với đ/c Nguyễn Hoàng Quân - Điều tra viên - CAP Bạch Mai, Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội; DĐ: 0979534586) để giải quyết.

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