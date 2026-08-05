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Công an xã Mê Linh tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông

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A.N

ANTD.VN - Công an xã Mê Linh, Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 4 tháng 8 năm 2026 trên địa bàn xã Mê Linh. Vị trí xảy ra tai nạn tại Đường Lịch sử hướng đi đường 23B (gần cổng chào Đền Hai Bà Trưng). Hậu quả vụ tai nạn đã làm chị Lại Thị Tư, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Cao, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, tử vong.

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Khu vực xảy ra vụ TNGT

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Công an xã Mê Linh đề nghị ai trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, biết thông tin liên quan đến vụ việc hoặc có hình ảnh, video, dữ liệu ghi hình từ camera hành trình của phương tiện, thiết bị ghi hình cá nhân hoặc các nguồn ghi hình khác có ghi nhận diễn biến vụ việc trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn, đề nghị cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Điều tra viên Công an xã Mê Linh, số điện thoại 0972 177 858 để được tiếp nhận. Sự hợp tác, cung cấp thông tin của Nhân dân sẽ góp phần giúp cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc, bảo đảm xử lý đúng người, đúng quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#tai nạn giao thông

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