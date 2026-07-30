Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Trán Khát Chân

Để phục vụ công tác điều tra vụ việc trên Công an phường Bạch Mai đề nghị ai biết được thông tin hoặc có hình ảnh liên quan đến vụ việc trên, liên hệ với đ/c Vũ Anh Tú – Cán bộ điều tra - CAP Bạch Mai, Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội; DĐ: 0989036089) để giải quyết.
Để phục vụ công tác điều tra vụ việc trên Công an phường Bạch Mai đề nghị ai biết được thông tin hoặc có hình ảnh liên quan đến vụ việc trên, liên hệ với đ/c Vũ Anh Tú – Cán bộ điều tra - CAP Bạch Mai, Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội; DĐ: 0989036089) để giải quyết.