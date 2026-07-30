Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Trán Khát Chân

ANTD.VN - Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đang giải quyết vụ “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra vào hồi 08h50 ngày 21/06/2022 tại trước khu vực 313 Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, giữa xe ô tô Honda CRV màu đen BKS: 30G-946.84 với xe mô tô Honda Wave BKS: 30F1-7592, dẫn đến người đàn ông điều khiển xe mô tô tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra vụ việc trên Công an phường Bạch Mai đề nghị ai biết được thông tin hoặc có hình ảnh liên quan đến vụ việc trên, liên hệ với đ/c Vũ Anh Tú – Cán bộ điều tra - CAP Bạch Mai, Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội; DĐ: 0989036089) để giải quyết.

