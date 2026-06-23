Tổng rà soát, kiểm tra gần 400 cơ sở có người nước ngoài tạm trú

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Công an phường Láng, Hà Nội đã thành lập 3 tổ công tác, tiến hành tổng rà soát, kiểm tra gần 400 cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú, hộ cho thuê nhà và tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Theo yêu cầu kế hoạch đặt ra, công tác rà soát, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động bình thường của các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; trách nhiệm khai báo tạm trú của các cơ sở lưu trú, chủ hộ cho thuê nhà và tình hình cư trú, lao động, học tập của người nước ngoài trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường tổ chức kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các cơ sở lưu trú, chủ hộ cho thuê nhà thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến qua Cổng thông tin khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài tại địa chỉ: kbtt.xuatnhapcanh.gov.vn.

Các tổ công tác cũng tiến hành lập biên bản làm việc, yêu cầu chủ cơ sở lưu trú và người nước ngoài ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, chủ hộ cho thuê nhà được nhắc nhở nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý cư trú; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc khai báo tạm trú, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài lưu trú nhưng không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ thông tin theo quy định.

Thông qua đợt tổng rà soát, kiểm tra, Công an phường Láng đã kịp thời cập nhật, nắm chắc tình hình người nước ngoài cư trú, lao động và học tập trên địa bàn; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an phường Láng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.