Chủ tịch Hà Nội ký quyết định thành lập Quỹ thưởng của Thủ đô

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 về việc thành lập Quỹ thưởng của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Theo Quyết định, Quỹ thưởng của Thủ đô (HANOI CAPITAL REWARD FUND) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được giao là cơ quan quản lý Quỹ, đồng thời Quỹ đặt trụ sở tại Sở Nội vụ.

Quỹ này được thành lập nhằm kịp thời tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu, xuất sắc, đột phá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Giám đốc Quỹ (là 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội kiêm nhiệm) là Chủ tài khoản Quỹ do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cũng đã ký ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng của Thủ đô.

Theo đó, việc xét thưởng căn cứ vào kết quả, sản phẩm, tác động thực tế, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa đối với Thủ đô.

Không xét thưởng đối với thành tích, đóng góp chưa được kiểm chứng, thành tích đang có tranh chấp về quyền sở hữu, bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ; tập thể, cá nhân có hành vi gian dối trong kê khai, xác nhận, đề xuất, thẩm định hồ sơ xét thưởng. Chưa xem xét thưởng đối với các trường hợp đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận…