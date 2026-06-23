Cháy rừng ở Nghệ An đã được khống chế

ANTD.VN - Đến sáng 23-6,lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kiểm soát được đám cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An.

Lực lượng chức năng Nghệ An nỗ lực chữa cháy rừng

Với biện pháp lùi xa cắt đường băng trắng, đến 4h00 sáng nay, đám cháy được khống chế. Hiện chỉ còn một vài đám khói nhỏ sót lại và đang được địa phương tổ chức lực lượng canh chừng.

"Điều quan trọng nhất là cho thời điểm này tất cả lực lượng tham gia chữa cháy và người dân trong khu vực đều an toàn, không có sự cố đáng tiếc về người xảy ra" - ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An cho biết.

Theo đó, vụ cháy rừng khởi phát vào trưa 21-6-2026 tại khoảnh 2, 3, tiểu khu 1019A, khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn.

Sau khi xảy ra cháy lớn, lực lượng phối hợp các xã và tỉnh Nghệ An nỗ lực khoanh vùng dập tắt đám cháy xuyên đêm 21-6 nhưng không hiệu quả. Sáng sáng 22-6 UBND tỉnh Nghệ An đã huy động thêm lực lượng tăng cường từ Công an tỉnh, Lữ đoàn công binh 414 – Quân Khu 4, Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đám cháy kéo dài suốt hai ngày ba đêm

Từ trưa 22-6, các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng để khống chế cháy rừng không lan sang địa bàn xã Vạn An. Ban đầu việc khoanh vùng giáp đám cháy nên không triển khai hiệu quả.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chữa cháy phải chuyển sang phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa...