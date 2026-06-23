Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN - Sáng 23-6, đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Phòng An ninh đối ngoại; cùng chỉ huy Công an các phường Yên Hòa, Tây Hồ...

Trân trọng cống hiến của thế hệ đi trước

Trong không khí đầm ấm, thân tình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố (hiện là Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội) cùng thân nhân gia đình. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.



Đoàn đến thăm, tặng quà tri ân Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi

Qua đó, đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hành trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.

Những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, sự tận tụy và tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là tài sản tinh thần quý báu, là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện và noi theo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky kính chúc đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho lực lượng Công an thành phố.

Ấm áp các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Đón nhận tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi và gia đình bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm chu đáo của lực lượng Công an Thủ đô. Chia sẻ niềm tự hào trước những chiến công, thành tích xuất sắc mà toàn lực lượng đã nỗ lực đạt được trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống thời gian qua, đồng chí nguyên lãnh đạo CATP khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp nối hành trình, đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố Đại tá Nguyễn Duy Chinh, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố và dành thời gian thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình.

Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã ân cần thăm hỏi đời sống của thân nhân gia đình đồng chí nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đồng thời khẳng định việc quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo công tác hậu phương Công an nhân dân luôn là trách nhiệm thường xuyên của Công an Thủ đô

Thắp nén tâm nhang đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của cố Đại tá cho lực lượng Công an thành phố. Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã ân cần thăm hỏi đời sống của thân nhân gia đình, đồng thời khẳng định việc quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo công tác hậu phương Công an nhân dân luôn là trách nhiệm thường xuyên của Công an Thủ đô. Đại diện gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Ban Giám đốc, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định cuộc sống, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP tặng món quà tri ân đến gia đình cố Đại tá Nguyễn Duy Chinh, nguyên Phó Giám đốc CATP

Nghĩa tình đồng chí, đồng đội

Nằm trong chuỗi hoạt động này, đồng chí Phó Giám đốc đã ủy quyền cho đại diện các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại.

Thấu hiểu hoàn cảnh đồng chí Phương đang nỗ lực điều trị bệnh hiểm nghèo, đại diện đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa và truyền đạt lời thăm hỏi ân cần từ lãnh đạo Công an thành phố.

Những lời động viên chân thành thể hiện sự sẻ chia phần nào khó khăn, giúp đồng chí có thêm nghị lực để vững tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, thể hiện trọn vẹn tinh thần đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn của lực lượng Công an Thủ đô.