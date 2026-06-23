Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

ANTD.VN - Sáng 23/6, UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông với chủ đề “Hà Nội – Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, trường học và Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn...

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: Ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa của toàn nhân loại. Không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần và tương lai của người sử dụng, ma túy còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội. Thực tế cho thấy phần lớn các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác đều có nguyên nhân hoặc liên quan đến ma túy.

“Điều đáng lo ngại hiện nay là tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới liên tục xuất hiện. Ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức như bánh kẹo, nước giải khát, thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử và các sản phẩm thực phẩm khác, khiến nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh dễ bị lôi kéo, dụ dỗ mà không nhận thức đầy đủ được mức độ nguy hiểm. Bên cạnh đó, các đối tượng phạm tội còn lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng liên lạc trực tuyến, dịch vụ giao hàng để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh của các lực lượng chức năng”, Trung tá Vũ Thái Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa từ cơ sở.

Phát động đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, phường Bạch Mai đặt chỉ tiêu phát hiện, xử lý hình sự 10 vụ phạm tội về ma túy, bắt, khởi tố 20 đối tượng phạm tội về ma túy. 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện được lập hồ sơ đưa vào quản lý; 100% người sau cai nghiện ma túy về địa phương được lập hồ sơ quản lý sau cai tại nơi cư trú. Triển khai thực hiện quyết liệt việc tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông.

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Các lực lượng phối hợp triển khai ra quân, biểu dương lực lượng và tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân trên địa bàn phường

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các lực lượng phối hợp triển khai ra quân, biểu dương lực lượng và tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân trên địa bàn phường hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.