Mới: Bộ Công an đề xuất nâng thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính lên 10 ngày

ANTD.VN - Bộ Công an vừa đề xuất nâng thời hạn tạm giữ để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ không quá 5 ngày lên 10 ngày, đồng thời sửa quy định xử phạt vi phạm không lập biên bản…

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung quy định cho phép xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong các trường hợp hành vi vi phạm mà mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó hoặc hành vi vi phạm hành chính mà mức phạt tiền tính theo tỷ lệ, số lần giá trị khoản thu trái pháp luật 1 triệu đồng đối với cá nhân, 2 triệu đồng đối với tổ chức; trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Về việc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, dự thảo Luật bổ sung quy định đối với tang vật, phương tiện có chứng thư thẩm định giá thì lấy giá ghi trong chứng thư thẩm định giá; Bổ sung quy định cho phép thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật còn nâng thời hạn tạm giữ để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ không quá 5 ngày làm việc lên 10 ngày làm việc.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nếu thuộc một trong những trường hợp:

Hành vi vi phạm mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn nhưng người vi phạm không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó;

Hành vi vi phạm mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhưng vụ việc vi phạm không có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để tịch thu;

Hành vi vi phạm mà pháp luật quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng hậu quả không xảy ra hoặc đã được khắc phục toàn bộ trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Không chỉ có vậy, dự thảo Luật còn sửa đổi điều kiện được hoãn, miễn, giảm thi hành quyết định phạt tiền theo hướng được áp dụng khi cá nhân, tổ chức bị phạt tiền từ 1 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, từ 50 triệu đồng trở lên đối với tổ chức; nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi cá nhân, tổ chức bị phạt tiền từ 10 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và từ 100 triệu đồng trở lên đối với tổ chức để bảo đảm phù hợp với thực tiễn thi hành.

Đặc biệt, dự thảo còn sửa đổi điều kiện được hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền, nộp tiền phạt nhiều lần, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế để khắc phục tình trạng cá nhân, tổ chức vi phạm gặp khó khăn về kinh tế nhưng không phải do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì không được hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền, nộp tiền phạt nhiều lần.

Đồng thời bổ sung các trường hợp hoãn, giảm, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả để khắc phục tình trạng chưa có quy định về việc hoãn, giảm, miễn đối với việc thi hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả nên nhiều quyết định xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả không thi hành xong vì lý do khách quan.