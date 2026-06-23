Quyết liệt xử lý điểm nghẽn trật tự đô thị, tạo đà cho các dự án trọng điểm

ANTD.VN - Với quyết tâm xây dựng địa bàn văn minh, hiện đại, thời gian qua, chính quyền phường Thanh Xuân, Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý các tồn tại về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phường Thanh Xuân, hình ảnh các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc với người dân. Không chỉ tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh.

Đồng chí Đỗ Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng lực lượng Công an thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong diện GPMB

Theo lãnh đạo phường Thanh Xuân, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương đặc biệt quan tâm. Với đặc thù là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao, hoạt động kinh doanh sôi động, công tác quản lý đô thị đặt ra nhiều yêu cầu và áp lực lớn.

Để giải quyết các tồn tại kéo dài, UBND phường đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, các tổ dân phố tổ chức rà soát, thống kê những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch xử lý theo từng khu vực, từng thời điểm cụ thể; đồng thời duy trì các đợt ra quân thường xuyên nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững.

Công an phường Thanh Xuân chủ động trong công tác đảm bảo trật tự đô thị

Bên cạnh việc lập lại trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường cũng được địa phương triển khai quyết liệt. Nhiều điểm tập kết rác không đúng quy định, các khu vực tồn đọng phế thải xây dựng đã được xử lý dứt điểm. Các tuyến đường, ngõ phố được tăng cường vệ sinh, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Song song với nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, phường Thanh Xuân đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của Thủ đô, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

CAP Thanh Xuân đã có nhiều đóng góp thầm lặng trong sự đồng thuận của người dân vì lợi ích chung

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình rà soát hồ sơ, kiểm đếm tài sản, xác định nguồn gốc đất và thực hiện các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân được đặc biệt chú trọng. Cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể đã chủ động gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc phát sinh.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân, phường Thanh Xuân đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều trường hợp trước đây còn băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Đỗ Quang Dương - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho biết: “Chúng tôi xác định việc bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm là những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. UBND phường đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mục tiêu cao nhất là vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng, xây dựng phường Thanh Xuân ngày càng văn minh, hiện đại”.

Thực tế cho thấy, những kết quả bước đầu đạt được trong công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn. Nhiều tuyến phố ngày càng thông thoáng, sạch đẹp; nhận thức của người dân về trách nhiệm giữ gìn mỹ quan đô thị được nâng lên rõ rệt.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân, phường Thanh Xuân đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của người dân trong giai đoạn mới.