Truy tìm xe máy Honda Future liên quan vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Dương Nội, đồng thời phát đi thông báo truy tìm tang trong vụ án này.

Quá trình điều tra xác định, vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 2/11/2021 tại địa chỉ số 20 - C43, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Để phục vụ quá trình làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội thông báo truy tìm tài sản bị trộm cắp là 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Future. Xe có màu sơn đen - bạc, mang biển kiểm soát 29T1-858.56, số máy JC76E0446258 và số khung 7634JZ101559.

Cơ quan Công an đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến chiếc xe máy mang các đặc điểm nêu trên, nhanh chóng cung cấp thông tin cho Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Dương Nội (địa chỉ: HC02, An Phú Shop Villa, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội). Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trương Kiến Quốc qua số điện thoại: 0915.313.668 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.