Tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 01/2022, đến tháng 8/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, bị can Trần Huy Hưng (sinh năm 1988; nơi thường trú: căn hộ 0503, R1 KNƠ VP-ĐV, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) kinh doanh ô tô tự lái tại địa chỉ số 30 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Nghĩa Tân), thành phố Hà Nội.

Từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2023, Hưng đưa ra thông tin gian dối về việc cùng đầu tư tiền mua ô tô đã qua sử dụng để bán lại trong thời gian ngắn, thu lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin, Hưng sử dụng hình ảnh ô tô, giấy đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định xe được đăng tải trên các hội, nhóm mua bán ô tô cũ, sau đó gửi cho các bị hại tham khảo với mức giá thấp hơn giá thị trường từ 10% đến 15%.

Khi các bị hại tin tưởng, chuyển tiền để đầu tư, Hưng sử dụng một phần tiền nhận được để trả lợi nhuận cho các bị hại nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ họ tiếp tục đầu tư, qua đó chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, Hưng còn đưa ra thông tin gian dối với các chủ cơ sở kinh doanh ô tô cũ tại Hà Nội rằng có khách hàng muốn mua xe với giá cao, đề nghị mượn xe và giấy tờ xe để giới thiệu cho khách. Sau khi được chủ xe đồng ý, Hưng mang xe đi bán cho người khác, chiếm đoạt tiền bán xe để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi chủ xe yêu cầu thanh toán, Hưng đưa ra thông tin gian dối rằng xe chưa bán được và đang được gửi tại cửa hàng khác để tiếp tục chào bán. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Hưng đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án, đã bị Trần Huy Hưng chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn nêu trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Hà, số điện thoại: 0982561604, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật