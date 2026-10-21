An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0 bình luận
PV

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Gia Lâm) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ cuối tháng 04/2026 đến ngày 18/05/2026 tại KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Từ cuối tháng 04/2026 đến ngày 18/05/2026, các đối tượng sử dụng điện thoại di động gọi điện đến các số điện thoại có được thông qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook (thông qua các tài khoản facebook “Thượng tọa Thích Tuệ Hải”, “Lương Y Vũ Văn Nhẽ Điều trị Mắt” chèn số điện thoại hotline 0813279848 và số 0903472443) và số điện thoại tìm được trên mạng internet tiến hành việc giả danh: Sư Thích Tuệ Đức chùa Long Hương, là đồ đệ thầy Thích Tuệ Hải; Lương y Nguyễn Bá Nho; Lương y Vũ Văn Nhẽ; Lương y Trần Văn Ơn; Lương y Đậu Xuân Canh; Lương y Triệu Phú Quý; Lương y thầy Lan Nho để tiến hành việc giới thiệu và bán thuốc dạng viên nén hoàn tán điều trị bệnh về xương khớp, tiểu đường, mắt cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, đề nghị ai là người bị các đối tượng trên lừa đảo theo hình thức như trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Gia Lâm) theo địa chỉ: Số 45, ngõ 215, đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ Đ/c Trần Phi Lẫm, số điện thoại: 0974440056 để phối hợp giải quyết.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng