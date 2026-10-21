Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Gia Lâm) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ cuối tháng 04/2026 đến ngày 18/05/2026 tại KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Từ cuối tháng 04/2026 đến ngày 18/05/2026, các đối tượng sử dụng điện thoại di động gọi điện đến các số điện thoại có được thông qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook (thông qua các tài khoản facebook “Thượng tọa Thích Tuệ Hải”, “Lương Y Vũ Văn Nhẽ Điều trị Mắt” chèn số điện thoại hotline 0813279848 và số 0903472443) và số điện thoại tìm được trên mạng internet tiến hành việc giả danh: Sư Thích Tuệ Đức chùa Long Hương, là đồ đệ thầy Thích Tuệ Hải; Lương y Nguyễn Bá Nho; Lương y Vũ Văn Nhẽ; Lương y Trần Văn Ơn; Lương y Đậu Xuân Canh; Lương y Triệu Phú Quý; Lương y thầy Lan Nho để tiến hành việc giới thiệu và bán thuốc dạng viên nén hoàn tán điều trị bệnh về xương khớp, tiểu đường, mắt cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, đề nghị ai là người bị các đối tượng trên lừa đảo theo hình thức như trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Gia Lâm) theo địa chỉ: Số 45, ngõ 215, đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ Đ/c Trần Phi Lẫm, số điện thoại: 0974440056 để phối hợp giải quyết.