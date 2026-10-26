Truy tìm đối tượng liên quan trong vụ án ma tuý

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" xảy ra ngày 9/3/2026 tại ngách 12/2 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 641/QĐ-CSMT ngày 18/3/2026.

Đối tượng Nguyễn Thế Duy

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định người có liên quan trực tiếp đến vụ án là Nguyễn Thế Duy (SN 1990, trú tại thôn An Đồng, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên), hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, chưa xác định được nơi ở.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thế Duy.

Để có căn cứ phục vụ quá trình điều tra giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông tin truy tìm đối với Nguyễn Thế Duy hoặc có người nào biết Duy đang ở đâu thì liên hệ cung cấp thông tin cho Điều tra viên Nguyễn Hoàng Anh, SĐT: 0914363669.