An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm người mua bột canh giả tại sàn thương mại Shopee và Tiktok

0 bình luận

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm người mua bột canh giả tại sàn thương mại Shopee tài khoản "Hai Anh em Food HN"; "NuNu"; "Ăn Vặt Vy Béo" và trên gian hàng Tiktok shop "Đồ ăn vặt Tùng Anh".

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả phát hiện ngày 29-5-2026 tại xã An Khánh, Hà Nội.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội xác định, trên sàn thương mại điện tử Shopee, đối tượng Tạ Thị Yến (SN 1979) trú tại xã An Khánh có đăng bán sản phẩm gói súp trên nhãn có ghi thông tin: "SÚP BỘT/SOUP POWDER", "cook happiness" "ACECOOK" giả nhãn hiệu của công ty ACECOOK bằng tài khoản có tên"Hai Anh em Food HN": "NuNu"; "Ăn Vặt Vy Béo" và Trên gian hàng tiktok shop có tên "Đồ ăn vặt Tùng Anh".

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo những ai mua sản phẩm bột súp nhãn tại các gian hàng trên trong khoảng thời gian từ 1-5-2026 đến 1-6-2026 liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Đình Thanh, SĐT: 0944619567 để được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng