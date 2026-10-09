Tìm người mua bột canh giả tại sàn thương mại Shopee và Tiktok

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm người mua bột canh giả tại sàn thương mại Shopee tài khoản "Hai Anh em Food HN"; "NuNu"; "Ăn Vặt Vy Béo" và trên gian hàng Tiktok shop "Đồ ăn vặt Tùng Anh".

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả phát hiện ngày 29-5-2026 tại xã An Khánh, Hà Nội.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội xác định, trên sàn thương mại điện tử Shopee, đối tượng Tạ Thị Yến (SN 1979) trú tại xã An Khánh có đăng bán sản phẩm gói súp trên nhãn có ghi thông tin: "SÚP BỘT/SOUP POWDER", "cook happiness" "ACECOOK" giả nhãn hiệu của công ty ACECOOK bằng tài khoản có tên"Hai Anh em Food HN": "NuNu"; "Ăn Vặt Vy Béo" và Trên gian hàng tiktok shop có tên "Đồ ăn vặt Tùng Anh".

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo những ai mua sản phẩm bột súp nhãn tại các gian hàng trên trong khoảng thời gian từ 1-5-2026 đến 1-6-2026 liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Đình Thanh, SĐT: 0944619567 để được hỗ trợ.