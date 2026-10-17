Tìm người biết thông tin vụ tai nạn giao thông trên phố Bằng Liệt

ANTD.VN - Cơ quan Công an đang điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 16/10/2026 tại khu vực phố Bằng Liệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 16/10/2026 tại khu vực phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội (hướng từ Nhà máy Sơn đi ra Chùa Bằng).

Qua xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan Công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc có 01 ô tô con loại 4 chỗ ngồi, màu đỏ và 01 xe mô tô đi qua khu vực trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người biết thông tin liên quan đến vụ việc, đặc biệt là người điều khiển ô tô và xe mô tô nêu trên, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Bùi Sáng – Số điện thoại: 0912345185.