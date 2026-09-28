Truy tìm người liên quan vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự xảy ra ngày 08/06/2026 tại quán Karaoke Titanic số 485 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Cháu Đỗ Gia Linh

Bị hại trong vụ án là cháu Đỗ Gia Linh sinh ngày 26/09/2012, trú tại Thôn Đản Mỗ, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng cao khoảng 156 cm, mắt đen, người dáng vóc gầy (có hình ảnh kèm theo).

Trước khi xảy ra vụ án ngày 08/6/2026 thì Linh bị bạn bè lôi kéo, tự bỏ nhà đi. Sau khi vụ án xảy ra ngày 08/06/2026, gia đình đã tìm được Linh và đưa cháu về nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Linh tiếp tục bỏ nhà đi, hiện nay gia đình không liên lạc được với Linh và không biết cháu làm gì, ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an thông báo ai biết thông tin cháu Đỗ Gia Linh ở đâu, đề nghị liên hệ ngay cho đồng chí Đại úy Trần Mạnh Cường, Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội; SĐT 0977893386.

Công an thành phố Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo về độ tuổi hiện tại của cháu Linh là 14 tuổi. Nếu người nào biết, quản lý cháu Đỗ Gia Linh, cho Linh làm những việc không được pháp luật cho phép đối với người 14 tuổi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.