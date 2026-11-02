Truy tìm 2 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng

Quá trình điều tra Công an phường Hoàng Mai xác định được những người liên quan có nhân thân sau:
1. Trịnh Thế Vinh Sinh năm: 1980
Nơi thường trú: 362 C7 phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nơi ở hiện tại: Không nơi ở cố định
Tiền án, tiền sự: 02 tiền án
2. Trần Văn Tùng Sinh năm: 1993
Nơi thường trú: thôn Bến Hội, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ
Nơi ở hiện tại: Không nơi ở cố định
Tiền án, tiền sự: 01 tiền sự
Đề nghị Trịnh Thế Vinh và Trần Văn Tùng (có nhân thân nêu trên) sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về 2 đối tượng trên, đề nghị cung cấp với đ/c Lê Tiến Dũng - Cán bộ Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, qua SĐT: 0983442366.