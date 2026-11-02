Truy tìm 2 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN -Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 21/06/2026, tại số 156 và số 25 phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A874 ngày 01/07/2026 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra Công an phường Hoàng Mai xác định được những người liên quan có nhân thân sau:

1. Trịnh Thế Vinh Sinh năm: 1980

Nơi thường trú: 362 C7 phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Không nơi ở cố định

Tiền án, tiền sự: 02 tiền án

2. Trần Văn Tùng Sinh năm: 1993

Nơi thường trú: thôn Bến Hội, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ

Nơi ở hiện tại: Không nơi ở cố định

Tiền án, tiền sự: 01 tiền sự

Đề nghị Trịnh Thế Vinh và Trần Văn Tùng (có nhân thân nêu trên) sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về 2 đối tượng trên, đề nghị cung cấp với đ/c Lê Tiến Dũng - Cán bộ Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, qua SĐT: 0983442366.