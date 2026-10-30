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Bố cáo thành lập công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt

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P.V

ANTD.VN -

Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt bố cáo thành lập

  1. Tên gọi đầy đủ: Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt.

+ Tên giao dịch: ANH KIỆT LAW…LTD.

  1. Địa chỉ trụ sở: Thôn Đìa, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0981386657.

  1. Người đại diện theo pháp luật:

- Luật sư: Nguyễn Thành Long.

- Chức vụ: Giám đốc công ty.

+ Thẻ luật sư số: 12368/LS. Do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 22/9/2017.

+ Là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

  1. Lĩnh vực hành nghề theo giấy đăng ký hoạt động số 01.2026 - 02.2937 ngày 14/10/2026 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Tham gia tố tụng

- Tư vấn pháp luật

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Từ khóa:

#thành lập công ty

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