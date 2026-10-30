Bố cáo thành lập công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt

Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt bố cáo thành lập
- Tên gọi đầy đủ: Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Anh Kiệt.
+ Tên giao dịch: ANH KIỆT LAW…LTD.
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Đìa, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 0981386657.
- Người đại diện theo pháp luật:
- Luật sư: Nguyễn Thành Long.
- Chức vụ: Giám đốc công ty.
+ Thẻ luật sư số: 12368/LS. Do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 22/9/2017.
+ Là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
- Lĩnh vực hành nghề theo giấy đăng ký hoạt động số 01.2026 - 02.2937 ngày 14/10/2026 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
- Tham gia tố tụng
- Tư vấn pháp luật
- Đại diện ngoài tố tụng
- Dịch vụ pháp lý khác