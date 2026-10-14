ANTD.VN - Công an phường Tây Mỗ, Hà Nội thông báo tìm bị hại của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an phường Tây Mỗ, Hà Nội đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên quan đến nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Việt Khoa (SN 1984) trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội cầm đầu.

Các đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng do Nguyễn Ngọc Việt Khoa cầm đầu

Qua điều tra, từ tháng 1-2026 đến nay, nhóm của Khoa đã lập các nhóm trên mạng xã hội tên "ATM sinh viên TC", "Tài chính Đại học tài chính", "Tài chính đại học Bách Khoa"... để cho nhiều người là học sinh, sinh viên, người lao động vay tiền với các gói vay từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với hình thức bốc bát họ.

Các nhóm cho vay tiền

Cụ thể, các đối tượng cho cá nhân vay 10, người vay nhận về 10 nhưng đóng thành 12 trong vòng 60 ngày. Đây là mức lãi suất vượt quá mức quy định của pháp luật.

Nhóm của Khoa thuê 2 căn hộ tại khu đô thị trên địa bàn phường Tây Mỗ để hoạt động cho vay tiền.

Để mở rộng điều tra, đảm bảo quyền lợi người liên quan, cơ quan công an đề nghị ai đã từng vay tiền của nhóm đối tượng nêu trên thì liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Số điện thoại Điều tra viên thụ lý vụ án: 0916.633.623).