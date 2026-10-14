Tìm người, tang vật liên quan vụ hàng giả

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, phát hiện ngày 14/09/2026, xảy ra tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Ngày 14/9/2026, Công an xã Phù Đổng phối hợp với Đội quản lý thị trường số 8, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa Bùi Thị Liên tại thôn Ái Mộ, xã Phù Đổng, do bà Bùi Thị Liên, sinh năm: 1966, trú tại: thôn Ái Mộ, làm chủ.

Qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện 19 sản phẩm bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả mạo. Quá trình làm việc, bà Liên khai nhận đã mua số bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả mạo của bà Nguyễn Thị Nhài, sinh năm: 1959, chỗ ở: Thôn Đình Vỹ, xã Phù Đổng,

Cơ quan Công an xã tiến hành làm việc với bà Nhài, xác định ngày 13/8/2026 bà Nhài mua 10 gói loại 1kg và 20 gói loại 454gam đều là bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả mạo của Hoàng Thị Hoa, sinh năm: 1965, trú tại: phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Ngày 15/8/2026, bà Nhài tiếp tục mua của bà Hoa 10 gói loại 1kg và 20 gói loại 454gam đều là bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả mạo.

Ngoài ra, bà Liên khai nhận vào khoảng đầu năm 2026 đã mua 10 gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại 100gam của 01 nam thành niên không biết và đã bán ra thị trường được 4 gói.

Về phần mình, bà Hoàng Thị Hoa khai nhận đã mua số bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả của 01 người phụ nữ không quen biết đã đến cửa hàng của bà Hoa để chào mời sản phẩm.

Đặc điểm đối tượng cần tìm: 01 người phụ nữ độ tuổi khoảng từ 40 - 50 tuổi, cao khoảng 1m57, mặc áo chống năng, đeo khẩu trang là đối tượng đã bán bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả cho bà Hoàng Thị Hoa;

01 nam thành niên độ tuổi khoảng 30 – 40 tuổi, cao khoảng 1m65 là đối tượng đã bán bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả cho bà Liên.

Đề nghị những người đã mua số bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả của bà Liên và bà Nhài, đến Cơ quan Công an gần nhất hoặc đến Công an xã Phù Đôngr, thành phố Hà Nội, đị chỉ: 582 Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội để trình báo.

Cơ quan Công an đồng thời truy tìm 06 gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại khối lượng tịnh 1kg; 04 gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại khối lượng tịnh 100gam, và 11 gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại khối lượng tịnh 454gam của các cá nhân mua tại tạp hóa của bà Bùi Thị Liên;

05 gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại khối lượng tịnh 1kg và 10 (mười) gói bột ngọt (mì chính) Ajinomoto giả loại khối lượng tịnh 454 gam mua tại tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nhài tại chợ Yên Thường, xã Phù Đổng.