Truy tìm người liên quan vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang xác minh, giải quyết vụ việc theo đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Sơn cùng nhiều cá nhân khác.

Cụ thể, tố giác bà Nguyễn Thị Loan là nhân viên của Công ty TNHH du lịch Golden Visa, địa chỉ: Tầng 23, Tòa CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội do ông Nguyễn Thăng là Giám đốc có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoảng 8 tỷ đồng) của các công dân qua hình thức tư vấn, giới thiệu để ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ xin Visa để đưa các công dân sang Hàn Quốc du lịch, xảy ra tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội vào tháng 07/2025

Công ty TNHH du lịch Golden Visa (MST: 0111108457), địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, Hà Nội thành lập ngày 25/06/2025, đại diện doanh nghiệp là ông Nguyễn Thăng (SN: 2002; HKTT: Thôn Nhị Khê, xã Thường Tín, Hà Nội) là Giám đốc. Công ty không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà hoạt động tại địa chỉ: Tầng 23, Tòa CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 07/2025 đến tháng 11/2025, tại Văn phòng của Công ty TNHH du lịch Golden, Nguyễn Thăng đã ký kết hợp đồng tư vấn xin thị thực Visa Hàn Quốc và Giấy ủy quyền cá nhân để tạo niềm tin, thu tiền của các lao động gồm tiền phí 19.000.000 đồng và tiền cọc chống trốn từ 10.000 USD đến 14.000 USD, tổng số tiền thu của các công dân khoảng 8 tỷ. Tuy nhiên không thực hiện không trả lại tiền.

Kết quả điều tra, xác minh và tài liệu thu thập được 02 người liên quan tên Trần Lê Bình và Võ Thị Thúy Loan vắng mặt ở địa phương không rõ đi đâu làm gì và ở đâu.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối với 02 công dân trên để phục vụ công tác điều tra xác minh giải quyết vụ việc.